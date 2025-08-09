Губернатор Аляски сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина: что он сказал

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Губернатор Аляски Майк Данливи выразил поздравления по случаю предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая состоится в большом штате Аляска.

Об этом он написал в соцсети X.

Губернатор подчеркнул стратегическое значение Аляски: «Это самое стратегическое место в мире, которое расположено на пересечении Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Всего две мили отделяют Россию от Аляски, и нигде больше нет такого важного значения для национальной обороны, энергетической безопасности и лидерства в Арктике».

Реклама

Данливи отметил, что именно здесь должны происходить дискуссии глобального уровня, ведь «на протяжении веков Аляска была мостом между нациями, а сегодня остается воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов планеты».

«Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу», — подытожил губернатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу15 августа в американском штате Аляска. Выбор этого места не случаен. Саммит на Аляске — это география как метафора и послание. Впрочем, других подробностей в Вашингтоне не озвучили. В Кремле эту информацию подтвердили.