Губернатор Бурятии за несколько тысяч рублей купил ковер с изображением Путина (видео)

На вопросы журналистов, для чего губернатор Бурятии его купил и где поденет, он не сказал.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на российско-монгольской ярмарке в Улан-Уде купил ковер с изображением Владимира Путина.

О "драгоценной" покупке пишут российские пропагандистские СМИ.

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Кремлевские пропагандисты узнали цену такого ковра. За необычное тканое изделие губернатор Бурятии отдал 8700 рублей (4392 грн). Впрочем, в розницу ковер стоит дороже. Российский чиновник на вопросы журналистов не раскрыл детали, зачем он его купил и где денет.

"Вообще вещи, которые на всяких выставках и ярмарках Алексей Самбуевич приобретает, мы не знаем дальнейшей судьбы. То есть некоторых знаем, конечно, но вообще не всех", — сказали в пресс-службе председателя Бурятии.

Напомним, ранее писали, что бурятские шаманы будут "чистить" возвращающихся с фронта оккупантов, потому что боятся душ умерших.

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