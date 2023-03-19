Губернатор Курской области пожаловался на "бавовну" и рассказал о "10 прилетах"

19 марта в Курской области было неспокойно.
Губернатор Курской области заявил об очередной "бавовне" в регионе. В воскресенье, 19 марта, было "обстреляно" приграничье РФ.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, всего было 10 "прилетов". Пострадали село Троицкое Кореновского района, село Елизаветовка и поселок Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.
Старовойт рассказал о незначительных повреждениях здания медпункта и четырех частных домовладений – обломками посекло окна, фасады, крыши и ограждения. Также были оборваны линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.
Напомним, 19 марта в Каховке Херсонской области произошла "бавовна" – начался мощный пожар.
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