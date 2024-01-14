Губернатор Петербурга назвал неожиданную цель войны в Украине: вспомнил о туалетах

Российские военные "хорошо понимают, за что воюют" в Украине, потому что видели в местных школах гендерно-нейтральные туалеты.

Об этом заявил губернатор российского города Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram-канале после встречи с ранеными военными в госпитале, передает The Moscow Times.

По его словам, участники войны видели в Украине туалеты, "где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков – три помещения: для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных".

Именно поэтому, считает губернатор Петербурга, "этим ребятам не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем".

“С бойцами легче всего разговаривать на политические темы. Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы сражаемся”, — написал Беглов.

В ответ на заявление губернатора депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский напомнил, что, "по данным Росстата, четверть россиян не имеют централизованной канализации" и заметил, что "трудно представить себе нечто более гендерно-нейтральное, чем дворовый туалет типа сортир" .

Напомним, на фоне роста стоимости яиц и курятины в России в тамошнем правительстве возник спор о будущем производстве пищи. Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала не кормить россиян саранчой и личинками мух, как планировал вице-премьер Денис Мантуров.

Читайте также: