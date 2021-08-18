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Губернатор Техаса, выступавший против обязательного ношения масок, заразился коронавирусом

Губернатор Техаса, выступавший против обязательного ношения масок, заразился коронавирусом

Associated Press

Полностью вакцинированный от коронавируса политик лечится препаратом Regeneron.

Губернатор американского штата Техас и член Республиканской партии Грег Эбботт во вторник, 17 августа, получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что политик полностью вакцинирован от коронавируса и ежедневно проверяется на наличие заболевания. Это его первый положительный результат.

Эбботт самоизолировался в своем доме. Губернатор не имеет никаких симптомов инфекции, однако получает лечение моноклональными антителами Regeneron.

У первой леди Техаса Сесилии Эбботт заражение не подтвердилось. Между тем всех контактных лиц Эбботта предупредили о болезни республиканца.

Заметим, что Грег Эбботт неоднократно выступал против обязательного ношения масок и даже издал распоряжение, запрещающее школьным округам требовать маски от учеников.

В марте он отменил требование относительно ношения масок и позволил предприятиям Техаса открыться "на 100 процентов". В то же время сейчас в штате фиксируют всплеск новых случаев COVID-19.

Согласно опубликованным в понедельник Министерством здравоохранения и социальных служб США данным, в Техасе наблюдается наибольшее в стране количество госпитализаций из-за COVID-19 среди детей — 239.

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