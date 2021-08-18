Губернатор Техаса, выступавший против обязательного ношения масок, заразился коронавирусом

Полностью вакцинированный от коронавируса политик лечится препаратом Regeneron.

Губернатор американского штата Техас и член Республиканской партии Грег Эбботт во вторник, 17 августа, получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что политик полностью вакцинирован от коронавируса и ежедневно проверяется на наличие заболевания. Это его первый положительный результат.

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Эбботт самоизолировался в своем доме. Губернатор не имеет никаких симптомов инфекции, однако получает лечение моноклональными антителами Regeneron.

У первой леди Техаса Сесилии Эбботт заражение не подтвердилось. Между тем всех контактных лиц Эбботта предупредили о болезни республиканца.

Заметим, что Грег Эбботт неоднократно выступал против обязательного ношения масок и даже издал распоряжение, запрещающее школьным округам требовать маски от учеников.

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В марте он отменил требование относительно ношения масок и позволил предприятиям Техаса открыться "на 100 процентов". В то же время сейчас в штате фиксируют всплеск новых случаев COVID-19.

Согласно опубликованным в понедельник Министерством здравоохранения и социальных служб США данным, в Техасе наблюдается наибольшее в стране количество госпитализаций из-за COVID-19 среди детей — 239.

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