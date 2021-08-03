Губернатора Нью-Йорка обвиняют в сексуальных домогательствах к 11 женщинам

Политик назвал результаты следствия неточными и несправедливыми.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо домогался 11 женщин, включая сотрудниц своего офиса.

Об этом заявила прокурор штата Летиция Джеймс, сообщает Reuters.

По словам правоохранителей, из-за действий политика офис губернатора превратился в "токсическое рабочее место, наполненное издевательствами, страхом и запугиванием".

Женщины расказывали, как Куомо их щупал, целовал, делал пошлые комплименты.

В свою очередь губернатор, который представляет Демократическую партию и работает на этой должности с 2011 года, назвал результаты следствия неточными и несправедливыми. Он уверяет, что его слова, жесты и поведение были неправильно истолкованы.

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Расследование имеет гражданский характер и не ведет напрямую к возбуждению уголовного дела. Сам Куомо заявил, что не планирует подавать в отставку, хотя к этому его неоднократно призывали разные политики.

Так, Андреа Стюарт-Кузенс, лидер большинства в Сенате, считает, что губернатор должен "уйти в отставку ради блага государства".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что президент Джо Байден рассмотрит результаты расследования против губернатора Нью-Йорка. Байден уже заявил журналистам, что Куомо должен уйти в отставку.

Ранее бывшая сотрудница администрации штата Нью-Йорк, 35-летняя Анна Лисс обвинила Куомо в неподобающем поведении. Перед этим две бывшие подчиненные губернатора — Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан — утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Также Анна Рух, которая не была его подчиненной, обвинила губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении.

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