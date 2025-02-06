Гул на улице: россияне в Ростовской области пожаловались на "бавовну"

Русских ждала неспокойная ночь.
В ночь на 6 февраля 2025 года в России кое-где было громко из-за взрывов.
Об этом сообщили очевидцы событий в социальных сетях.
Так, в Таганроге, Каменско-Шахтинском и Мясниковском районе Ростовской области слышны громкие взрывы, пишут местные жители.
Жители Ростова-на-Дону сообщали о гуле на улице.
Громкие звуки слышали жители Ростовской области
Ранее беспилотная опасность была объявлена по всей Ростовской области, а позже опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщили в российском МЧС.
Напомним, ранее Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ (Лукойл-Волгограднефтепереработка) и Астраханский газоперерабатывающий завод.
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