Гул на улице: россияне в Ростовской области пожаловались на "бавовну"

В ночь на 6 февраля 2025 года в России кое-где было громко из-за взрывов.

Об этом сообщили очевидцы событий в социальных сетях.

Так, в Таганроге, Каменско-Шахтинском и Мясниковском районе Ростовской области слышны громкие взрывы, пишут местные жители.

Жители Ростова-на-Дону сообщали о гуле на улице.

Громкие звуки слышали жители Ростовской области

Ранее беспилотная опасность была объявлена по всей Ростовской области, а позже опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, сообщили в российском МЧС.

Напомним, ранее Силы обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ (Лукойл-Волгограднефтепереработка) и Астраханский газоперерабатывающий завод.

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