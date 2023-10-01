Гуманитарная миссия ООН впервые за последние 30 лет прибыла в Карабах

Организация Объединенных Наций впервые за 30 лет отправила миссию в Нагорный Карабах, чтобы оценить гуманитарные потребности населения.

Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Reuters.

Тем временем 98625 этнических армян покинули регион и возвращаются в Армению. Всего Нагорный Карабах населяют 120 тысяч человек, сообщила представитель премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Напомним:

19 сентября правительство Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории армянского анклава в Нагорном Карабахе. Это решение было принято в ответ на несколько инцидентов, включая стрельбу и взрыв грузовика.

Вооруженные силы Азербайджана начали активные военные действия, применяя тяжелое вооружение против территории анклава. Это вызвало обеспокоенность мирового сообщества и лидеры Франции и Германии предложили созвать внеочередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) для обсуждения ситуации.

20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о прекращении "антитеррористических мер" в Карабахе.

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) официально прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

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