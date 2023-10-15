"Гуманитарное право должно уважаться": Папа Римский призвал создать гуманитарные коридоры в Секторе Газа

Понтифик напомнил о потребностях наиболее уязвимых слоев населения.

Папа Римский Франциск призвал создать гуманитарные коридоры для помощи жителям Сектора Газы, а также освободить заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает Reuters.

"Папа Франциск призвал создать гуманитарные коридоры для помощи находящимся в осаде в Секторе Газа и возобновил свой призыв к освобождению заложников, содержащихся воинствующей исламистской группировкой ХАМАС", — говорится в сообщении.

В частности, Франциск напомнил о потребностях наиболее уязвимых слоев населения.

"Я упорно прошу, чтобы дети, больные, пожилые люди, женщины и все гражданские лица не стали жертвами конфликта", — сказал он во время своего еженедельного обращения на площади Святого Петра.

Папа Римский также призвал к уважению международного права.

"Гуманитарное право должно уважаться, прежде всего, в Cекторе Газа", — добавил понтифик.

Напомним:

Утром, 7 октября, исламистская группировка ХАМАС начала наступление на территорию Израиля с территории Cектора Газа, уничтожив танк "Меркава" и захватив военную базу со значительным количеством бронетехники, полицейский участок. Боевики прорвались в города Сдерот, Ашкелон и некоторые другие близлежащие населенные пункты.

В первый день войны террористы захватили в плен более сотни израильтян и иностранных граждан, которые их содержат в Секторе Газы.

Как боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля — читайте в материале.

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