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Гуменюк рассказала, повлияла ли ночная атака на Одессу на работу порта

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Гуменюк рассказала, повлияла ли ночная атака на Одессу на работу порта

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Natalia Humeniuk/Facebook

Порт продолжает работать.

Атака беспилотников и ракет по Одессе, которую российские оккупационные войска совершили ночью 18 июля, не повлияет критически на работу порта.

Об этом в эфире "Общественное Сопротивление" сообщила руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения вследствие боевой работы и взрывной волны во время сбития ракет и Shahed. Повреждения, в принципе, достаточно символичны. Это больше касается стекла. Но, все же, на работу порта это критически не влияет. Порт работает полноценно", — рассказала представитель ВСУ.

Гуменюк подчеркнула, что российская армия ночью использовала сначала беспилотники, а затем пыталась нанести удары ракеты, чтобы запутать украинскую ПВО.

Напомним, ночью во время воздушной тревогивзрывы прогремели в Одессе. В Одесской области тревога продолжалась более двух часов: с 01:55 до 04:13.

Утром 18 июля в ОК "Юг" рассказали об атаке на город. Известно, что, в частности, РФ атаковала город шестью ракетами "Калибр". Все вражеские ракеты сбили силы ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
1071
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