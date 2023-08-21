ГУР об отрицании Россией "бавовны": "Наверное, это просто голуби большие были"

Юсов иронично отметил, что у россиян вообще "все идет по плану".

Последние "бавовны" в России и их отрицание представителями местных властей прокомментировал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов и анонсировал еще больше инцидентов.

Об этом Юсов рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 21 августа.

Представитель украинской разведки отреагировал на заверения губернатора Ростовской области Василия Голубева в том, что причиной взрывов в Ростове 21 августа был "переход самолета на сверхзвук".

"Хорошо, конечно. А в Новгороде нет поврежденной стратегической авиации. Наверное, это просто голуби большие были, которые что-то сбросили на те "тушки". В Москве нет "бавовны", по расписанию, наверное, работают их аэропорты и рейсы, никаких изменений нет. И вообще, у них все идет по плану", – с иронией прокомментировал Юсов.

Он отметил – чем больше со стороны представителей путинского правящего режима будет таких ярких отрицаний реальности, тем больше вероятность, что у рядовых жителей РФ начнут появляться какие-то вопросы.

"На черное говорить белое долго нельзя", – заметил представитель ГУР.

"В конце концов, работаем дальше и смотрим за развитием событий. Понятно, что это не последние инциденты, происшествия и предметы для комментариев. Не последний раз, когда придется врать российским чиновникам", – убежден Юсов.

Что известно о последних "бавовнах" в России

19 августа беспилотник нанес удар по аэродрому "Сольцы" в Новгородской области России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которыми враг атакует Украину. После атаки появились фото охваченного огнем одного из самолетов Ту-22М3.

21 августа в Минобороны РФ заявили о якобы сбитии дронов под Москвой. Из-за угрозы атаки беспилотниками московские аэропорты ограничивали вылеты авиарейсов.

В этот же день в Ростове-на-Дону раздались три громких взрыва, которые зафиксировали камеры надзора. Власти заверили, что это был якобы "переход самолета на сверхзвук".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Флаг Украины возле сооружения ФСБ! В Москве снова "бавовна" и очень неспокойно"

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