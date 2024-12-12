ГУР "поздравило" РФ с днем конституции: на сайте Госдумы появилось неожиданное сообщение

В результате успешной операции ГУР установило контроль над несколькими важными веб-серверами российских государственных порталов.

В четверг, 12 декабря, киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины сломали несколько государственных сайтов Российской Федерации. В частности, на сайте Госдумы появилось сообщение, что Россия "страна-ошибка" и ее не существует.

Об этом сообщило издание ОBOZ.UA со ссылкой на собственные источники.

В сообщении говорится, что таким образом ГУР поздравило РФ с днем конституции.

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В знак "приветствия" украинские хакеры, установившие контроль над несколькими важными веб-серверами российских государственных порталов, вывесили баннеры с текстом "Страны Россия не существует".

Такое объявление появилось в частности на сайтах Государственной думы и Конституционного суда РФ.

Сообщения на сайте Госдумы РФ

Дополнительно была проведена масштабная DDoS-атака, которая парализовала работу этих вебресурсов и вывела серверы из строя.

Официально в ГУР информацию о кибератаке не озвучивали. Однако в российских пабликах сообщили, что группа хакеров вывела из строя веб-серверы и скомпрометировала важные базы данных.

Напомним, ранее киберспециалисты ГУР провели массированную кибератаку на четыре российских банка.

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