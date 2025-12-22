- Дата публикации
- Мир
- 1364
- 1 мин
ГУР сожгло российские истребители Су-30 и Су-27 под Липецком (видео)
ГУР показало видео уничтожения российских самолетов Су-30 и Су-27 непосредственно в ангаре аэродрома под Липецком
В ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию Главного управления разведки Минобороны Украины реализовало движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн долл.
Об этом сообщили в ГУР.
В заявлении указано, что в ночь на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком возник пожар. Там горели два вражеских истребителя Су-30 и Су-27.
«Вследствие операции ГУР МО Украины, непосредственно реализованной представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя», — говорится в сообщении.
Сжечь Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами «12» и «82» удалось благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму. Спецоперация на аэродроме готовилась две недели.
Благодаря детальному изучению графиков охраны и маршрутов патрулирования, удалось тайно попасть в аэропорт, поразить вражеские самолеты прямо в ангаре и успешно вернуться после выполнения задания.
Ориентировочная суммарная стоимость этих двух истребителей может составлять до 100 млн долл.
К слову, накануне дальнобойные дроны СБУ второй раз за несколько дней атаковали аэродром «Бельбек» в Крыму, уничтожив два истребителя Су-27 стоимостью около 70 млн долл. Один из самолетов взорвался с полным боекомплектом прямо на рулежной дорожке перед вылетом. Кроме авиации, поражена диспетчерская башня, что парализует контроль полетов оккупантов.