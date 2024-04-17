ГУР уничтожило в России вертолет Ми-8 за 15 миллионов долларов: что известно о спецоперации

По данным разведки, оккупационная армия использовала вертолет для перевозки оружия и личного состава.

Украинская разведка уничтожила в российском городе Самара дорогостоящий вертолет Ми-8, который оккупанты использовали в войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"17 апреля 2024 года на аэродроме "кряж" в городе самара уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава. Слава Украине!" — говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

Напомним, Генштаб назвал потери врага по состоянию на 16 апреля 2024 года. Сколько оккупантов уничтожено — читайте ЗДЕСЬ.

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