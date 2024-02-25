ГУР уже известны результаты голосования на "выборах Путина" в России: Буданов назвал цифры

Никаких сюрпризов от россиян ждать не нужно.

Результат голосования на так называемых выборах президента РФ, которые состоятся в России 17 марта и фактически являются формальностью для переназначения действующего хозяина Кремля Владимира Путина, украинской военной разведке уже известен.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал журналистам на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.

По его словам, никаких сюрпризов от россиян ждать не нужно.

"Какие сюрпризы там могут быть? Я вам заранее могу сказать: 76% покажут... Может, перепишут 77 или 74", — сказал Буданов.

Напомним, Россия намерена сымитировать проведение так называемых "выборов президента" на оккупированных территориях. Для этого Кремль отправил на ВОТ специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификациями и следить за работами так называемых "избирательных комиссий".

Читайте также: