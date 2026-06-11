Гусеницы, вызывающие аллергию: что известно об "атаке" моли в одной из стран

Реклама

В Польше фиксирую появление опасной дубовой процессионной моли. Это гусеницы, которые могут вызвать сильные аллергические реакции у людей и животных.

Об этом пишет inPoland.

Что известно о моль

Дубовая процессионная моль — это ночная бабочка, но реальную опасность представляют ее гусеницы, которые появляются весной и летом. Они живут большими группами на дубах и других лиственных деревьях и передвигаются по цепочке, словно «процессией». Самые опасные — их крошечные волоски с токсинами, которые легко поднимаются в воздух и могут вызывать раздражение. Контакт с ними может вызывать раздражение кожи, сыпь, зуд, проблемы с дыханием и воспаление глаз, а в отдельных случаях тяжелые аллергические состояния. Особенно уязвимы также домашние животные.

Реклама

Власти советуют избегать контакта, а в случае поражения тщательно очищать кожу, стирать одежду в горячей воде и обращаться к врачу при сильных симптомах.

Напомним, садоводам советуют обратить внимание на сливовую моль, которая откладывает яйца на плодовые почки. Ее личинки повреждают плоды, из-за чего часть урожая может преждевременно опадать или становиться червивой. Чтобы сохранить урожай, предлагают простой лайфхак — использовать гофрированную картонную ленту на стволе дерева. Она создает «ловушку» для личинок, которые прячутся в коре для куколки. Ленту устанавливают в мае и повторно в августе, затем вовремя снимают и заменяют.

Новости партнеров