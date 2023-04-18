Густой дым и зарево: в Тюмени произошел масштабный пожар (фото, видео)

Настоящие причины пожара и его последствия пока не известны.
В Сети появились фото и видео масштабного пожара в российской Тюмени. Зарево и густой дым взвился в небе над местом пожара.
В то же время в МЧС России уверяют, что это якобы горит сухая трава. По словам очевидцев, на месте инцидента работают спасатели и работники лесной охраны. Настоящие причины пожара и его последствия пока не известны. Отметим, что пожары и хлопки в России после начала вторжения в Украину участились.
Напомним, что 17 апреля в центре Москвы вспыхнул пожар.
Читайте также:
- В Белгороде снова "расцвела бавовна": власти заявляют об "обстреле" (фото)
- "В Белгороде выбрали нового Папу": в соцсетях отреагировали на "прилет" в городе
- Оккупант-дезертир поджег дом своего знакомого – один человек погиб, пострадал ребенок (фото)