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Густой дым и зарево: в Тюмени произошел масштабный пожар (фото, видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
479
Время на прочтение
1 мин
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Густой дым и зарево: в Тюмени произошел масштабный пожар (фото, видео)

t.me/tyumen1

Настоящие причины пожара и его последствия пока не известны.

В Сети появились фото и видео масштабного пожара в российской Тюмени. Зарево и густой дым взвился в небе над местом пожара.

В то же время в МЧС России уверяют, что это якобы горит сухая трава. По словам очевидцев, на месте инцидента работают спасатели и работники лесной охраны. Настоящие причины пожара и его последствия пока не известны. Отметим, что пожары и хлопки в России после начала вторжения в Украину участились.

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Дата публикации
Просмотры
479
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