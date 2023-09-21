Гутерреш заявил, что ООН работает над возобновлением "зернового соглашения"

В ООН заявили, что работают со всеми сторонами для скорейшего возобновления экспорта украинского зерна.

Организация Объединенных Наций делает все возможное для возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает Укринформ.

Выступая на Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, он заявил, что ООН работает со всеми сторонами, чтобы возобновить экспорт украинского зерна.

"Мы продолжаем работать со всеми сторонами, стремясь возобновить безопасный экспорт зерна и удобрений из России и Украины. Это должно быть поставлено на стабильную основу без угрозы нового прерывания", — сказал Гутерреш.

Гутерреш отметил, что ООН работает над установлением "справедливого и длительного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи".

"Я призываю все стороны внести свой вклад в недопущение дальнейшей эскалации и закладки основ для устойчивого мира", — отметил генсек.

Кроме того, генсек ООН добавил, что организация "полностью отдана суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Нью-Йорке обсудили функционирование "зернового коридора".

Кроме того, мы ранее информировали, что экссоветник госсекретаря США Мэтью Брайза заявил, что на самом деле прикрывает Россия и Турция "зерновым соглашением".

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