"Гвоздь" в путинский "гроб": эксперт — о том, как Китай и Германия реагируют на ядерный шантаж РФ

По словам Пионтковского, на саммите G20 России дадут еще один четкий сигнал о недопустимости применения ядерного оружия.

Соединенные Штаты, Германия и Китай дают Путину четкие сигналы о недопустимости ядерного шантажа.

Об этом заявил российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский, передает "24 канал".

По его словам, немцы и китайцы поставили точку в ядерном шантаже России. Во время визита в Китай Олаф Шольц вместе с лидером КНР Си Цзиньпином категорически выступили против использования ядерного оружия Россией.

"Высказывание было будто нейтральное, но понятно, к кому они обращались. Это колоссальный удар по Путину. На саммите G20 в Бали, считаю, что китайцы и американцы вместе также включат эту фразу в коммюнике "Большой двадцатки". Это будет еще один "гвоздь" "в путинский "гроб", — отметил Пионтковский.

Эксперт отрицает тезис, что Европа устала от Украины. По его словам, позиция Германии наоборот сменилась более жестокой к Кремлю.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем отметил необходимость противодействия применению ядерного оружия, а также угрозам его использования.

Шольц в Пекине заявил, что война РФ против Украины создает много проблем для миропорядка.

После визита в Китай канцлер Германии позвонил Байдену. Лидеры страны признали "четким" заявление китайского лидера Си Цзиньпина об угрозе применения ядерного оружия.

Пионтковский ранее говорил, что Цзиньпин очень недоволен российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, лидер Китая уже планирует решение своих вопросов в постпутинской России.