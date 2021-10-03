Гвозди, шурупы и гайки: в Литве врачей шокировала находка в желудке мужчины

Операция длилась три часа.
В Литве врачи извлекли из желудка мужчины килограмм гвоздей, шурупов, лезвий и гаек.
Об этом сообщает BBC News.
По словам жителя Литвы, он глотал металлические предметы в течение месяца после отказа от алкоголя. Его доставили с острой болью в больницу.
Врачи оперировали пациента три часа. За это время они достали металлические предметы, некоторые из которых достигали до десяти сантиметров в длину.
Как отметил один из хирургов больницы Шарунас Дайлиденас, такой случай можно назвать уникальным.
Напомним, во Львове медики удалили 47-летнему мужчине 25-сантиметровую доброкачественную опухоль печени.