H&M прекращает рекламу школьной формы в Австралии после обвинений в сексуализации детей

Реклама со слоганом "Make those heads turn in H&M's Back to School fashion" содержала изображения двух девушек младшего школьного в школьной форме.

Компания H&M принесла извинения и удалила рекламу школьной формы в Австралии после того, как пользователи социальных сетей пожаловались, что она сексуализирует детей.

Об этом говорится в сообщении CNN.

"Мы глубоко сожалеем об оскорблении, вызванном нашей рекламой. Сейчас смотрим, как будем строить кампании в дальнейшем. Эту рекламу мы удалили", — сказал CNN представитель шведского модного гиганта.

Реклама, скриншот которой сделали несколько пользователей социальных сетей, прежде чем ее удалили, изображала двух девочек начальной школы, одетых в школьную форму, с лозунгом "Make those heads turn in H&M's Back to School fashion".

Turn head означает "быть столь красивой, необычной или поразительной, чтобы привлекать много внимания".

Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи назвали ее "жутким", "тревожным" и вспомнили собственные истории о том, как их "осматривали" в школе.

Австралийская писательница Мелинда Танкард Рейст, работы которой посвящены сексуализации и вреду порнографии, была одной из первых в социальных сетях, выступивших против рекламы.

"Чего вы хотите достичь такой рекламой? Маленькие школьницы, как правило, не хотят "поворачивать головы". Большое количество детей, с которыми я занимаюсь в школах, хотят, чтобы их оставили наедине, чтобы учиться и развлекаться, и не привлекать нежелательного внимания к своей внешности» — заявила она в соцсети X (бывший Twitter).

После критики бренд извинился и удалил ее.

Ранее бренд Balenciaga, который в последние годы превратился из культового Модного дома в бренд-фрик, создающий вроде бы концептуальную одежду, но со странным посылом, понимают который не все, попал в очередной скандал.

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