Хакерские атаки в США: Байден намерен "передать послание" российскому руководству

Ответственность за них возлагают на связанных с Кремлем хакеров.

Соединенные Штаты готовы самостоятельно бороться с российскими хакерами, если Кремль не способен держать их под контролем, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

По ее словам, Джо Байден намерен "передать послание" российскому руководству на фоне новых кибератак. Накануне глава Белого Дома пообещал подробнее ознакомиться с обстоятельствами нападений на сеть Национального комитета республиканской партии и одну из ІТ-компаний, ответственность за которые возлагают на связанных с Кремлем хакеров.

После встречи в Женеве, где Джо Байден обсуждал с Путиным в том числе и хакерскую деятельность России, американские компании получили сразу нескольких атак. И за последние недели киберпреступники смогли получить миллионы долларов США — американские компании платили, чтобы хакеры разблокировали их сети. Как ответить на это — в Вашингтоне в настоящее время решают.

Новости мира: Байден намерен "передать послание" российскому руководству на фоне хакерских атак

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