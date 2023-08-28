Хакеры атакуют украинские органы юстиции и нотариусов — как распознать письмо от преступников

Что произойдет после открытия хакерского файла
Идет активность хакеров, направленная на органы юстиции и нотариата Украины.
Об этом сообщает правительственная команда реагирования на чрезвычайные компьютерные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи.
Какие письма распространяют хакеры
Злоумышленники распространяют электронные письма с вложениями в виде BZIP, GZIP или RAR-архива.
Что произойдет после открытия файла
Открытие файла приводит к поражению компьютера вредоносной программой AsyncRAT, которая предоставляет удаленный доступ к устройству.
В то же время, специалисты CERT-UA отмечают, что при рассылке электронных писем хакеры используют специфические темы и названия файлов.
К примеру:
- Письмо отдела по нотариату в Днепропетровской области.rar
- Письмо к сведению и исполнению.cmd
- Письмо МЮУ для уведомления и учета в работе.exe.bzip
Это позволяет предположить, что главные цели злоумышленников – украинские органы юстиции и нотариата.
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины отслеживает злонамеренную активность от первого квартала 2023 года по идентификатору UAC-0173. Не исключено, что она может быть связана с деятельностью UAC-0007 (BlackNotary – так называемые черные нотариусы).
Ранее сообщалось, что хакерские письма с контент-приманкой обнаружила правительственная команда. Оказалось, что устроена шпионская кампания против украинских организаций.
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