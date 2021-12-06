Хакеры добрались и к супермаркетам: в Британии сеть магазинов испытала серьезную кибератаку

Хакеры добрались и к супермаркетам: в Британии сеть магазинов испытала серьезную кибератаку

Лишь некоторые из 300 магазинов смогли избежать закрытия, перейдя на наличный расчет.

Сеть супермаркетов SPAR в Великобритании испытала мощную кибератаку, в результате чего более 300 магазинов по всей стране вынуждены были закрыться.

Об этом сообщает Sky News.

Пресс-секретарь сети отметил, что лишь некоторые магазины смогли избежать закрытия, перейдя на наличный расчет.

Он объяснил, что кибератака оказала влияние на все ИТ-системы компании и фактически оставила персонал без доступа к электронной почте.

"В настоящее время это влияет на способность магазинов обрабатывать карточные платежи, то есть некоторые магазины SPAR пока закрыты для покупателей или принимают только наличные расчеты", — сказал пресс-секретарь сети.

В Национальном центре кибербезопасности Великобритании отметили, что им известно о проблеме, возникшей в магазинах SPAR, и они уже работают с партнерами по расследованию этого инцидента.

Напомним, компания Nord Security обнародовала ежегодный отчет по использованию паролей по всему миру. Следовательно, в Украине большинство "ключей" можно сломать меньше, чем за секунду. А пароль "qwerty" по всему миру используют более миллиона разных пользователей.

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