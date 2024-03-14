Хакеры ГУР сломали правительственные каналы связи в Белгородской области РФ — СМИ

Россияне в Белгородской области жаловались на взлом каналов связи правительства. Как оказалось, это была успешная операция украинского ГУР.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Российские пропагандисты сообщали, что в 2:06 по местному времени 14 марта снова произошел взлом каналов связи регионального правительства в Белгородской области РФ.

Оккупанты обвиняют региональных представителей Минцифры в том, что они не обладают простейшими компьютерными навыками и говорят "попросить помощи у Ростелекома и Минцифры федеральной, для обеспечения безопасности правительственной связи".

"Получается, что третий день Минцифры (РФ – ред.) не может выполнить свои обязательства по безопасности и защите каналов связи правительства. Удивительно, что министр еще не в отставке", – говорят россияне.

Кроме того, они сообщают, что была осуществлена рассылка электронных писем от имени администрации губернатора Белгородской области. Это также озадачило самих граждан Белгородской области. Теперь оккупанты имеют проблемы со связью и коммуникацией с властями Белгородской области.

Напомним, доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский предположил, что скорая реакция российского диктатора Владимира Путина относительно рейда добровольцев легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей РФ свидетельствует о панике в Кремле.

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