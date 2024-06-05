Хакеры ГУР устроили атаку на Россию – СМИ: досталось министерствам, банкам и "ВКонтакте"

Хакеры ГУР Минобороны Украины устроили атаку на электронные сервисы ряда российских министерств, досталось также банкам и соцсети "ВКонтакте".

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в спецслужбах.

В "Роскомнадзоре" сообщили о сбое, якобы связанном с аварией на магистральной сети связи. Однако источник издания утверждает, что причина заключается в DDoS-атаке, проводимой хакерами из украинской военной разведки.

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Так, 5 июня в 11:00:

отсутствовал доступ к электронным сервисам сайта госуслуг, а также услугам российских Минобороны, Министерства финансов, МВД, Министерства юстиции, Министерства промышленности и энергетики, Министерства информационных технологий и связи и МЧС;

заблокированы сайт и сервисы Федеральной налоговой службы России;

недоступны услуги некоторых банков, среди которых "Сбербанк" и "Альфабанк";

зафиксированы перебои в работе соцсети "ВКонтакте".

Об отсутствии доступа к сети заявила и российская "Объединенная авиастроительная компания": ее работа также была парализована. Так, досталось российскому облачному хранилищу "Гособлако".

Сообщается, что в ряде регионов России в течение последних дней также не работают государственные реестры ЗАГС, из-за чего граждане страны жалуются на отмененные свадьбы.

Напомним, в начале мая СМИ информировали о масштабной кибератаке ГУР на Интернет-провайдеров и мобильную связь в российском Татарстане.

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