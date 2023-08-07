Хакеры Ким Чен Ина воровали у России секретные данные о разработках баллистических ракет — Reuters

Элитная группа северокорейских хакеров тайно взламывала компьютерные сети крупного российского разработчика ракет

Об этом пишет Reuters.

Агентство обнаружило, что связанные с северокорейским правительством команды кибершпионов, которые исследователи безопасности называют ScarCruft и Lazarus, тайно установили скрытые цифровые бэкдоры в системы НПО "Машиностроение", конструкторского бюро по разработке ракет, расположенного в Реуте, небольшом городке на окраине Москвы.

"Reuters не смогло выяснить, были ли получены какие-либо данные во время вторжения и какая именно информация могла быть пересмотрена. В течение нескольких месяцев после цифрового взлома Пхеньян объявил о нескольких разработках в своей запрещенной программе баллистических ракет, но непонятно, было ли это пов' связано с этим инцидентом", — говорится в сообщении.

Эксперты говорят, что этот инцидент показывает, как изолированная страна может нацелиться даже на своих союзников, таких как Россия в попытке получить критические технологии.

По словам экспертов по ракетным технологиям, компания, ставшая объектом атаки, широко известна как НПО "Маш", является пионером в разработке гиперзвуковых ракет, спутниковых технологий и баллистических вооружений нового поколения — трех сфер, представляющих особый интерес для Северной Кореи. Как она начала свою миссию по созданию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нанести удар по континентальной части Соединенных Штатов Америки.

Согласно техническим данным, хакерское вмешательство примерно началось в конце 2021 года и продолжалось до мая 2022 года, когда, согласно внутренним коммуникациям компании, с которыми ознакомилось агентство Reuters, ИТ-инженеры обнаружили активность хакеров.

Ни Россия, ни Северная Корея на вопросы о комментариях не ответили.

Напомним, Ким Чен Ын провел трехдневную инспекцию крупных оружейных заводов, в том числе производящих снаряды крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и двигатели стратегических крылатых ракет. Это произошло после визита Шойгу в эту страну.

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