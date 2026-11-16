Хакеры КНДР похитили миллиарды долларов в криптовалюте: ФБР раскрыло масштабную схему с дипфейками

ФБР / © Associated Press

Реклама

Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США провели операцию против северокорейской хакерской кампании FaceStealer. Злоумышленники использовали искусственный интеллект, поддельные видеоконференции и похищенные персональные данные для проникновения в компьютерные системы и кражи криптовалюты .

Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на ФБР и Министерство юстиции США.

Реклама

Американские стражи порядка связывают деятельность хакеров с финансированием северокорейского режима.

Реклама

Что известно о масштабной краже криптовалюты

В ходе операции американские правоохранители изъяли облачную инфраструктуру, которую использовали участники кампании FaceStealer.

На серверах было обнаружено около 900 видеозаписей потенциальных жертв, в том числе работников технологических компаний.

По информации правоохранителей, в рамках этой кампании хакеры похитили около 400 миллионов долларов в криптовалюте. Кроме того, их связывают с недавним масштабным изломом Binance, во время которого было похищено более 5 миллиардов долларов.

Впоследствии значительную часть средств, похищенных в криптобирже, удалось заморозить или вернуть.

Реклама

В качестве хакеров использовали искусственный интеллект

Особенностью кампании FaceStealer стало использование дипфейков – поддельных видеоизображений людей, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Злоумышленники собирали персональные данные потенциальных жертв, получали доступ к их контактам и переписке, а также записывали видео разговоров.

Эти материалы в дальнейшем использовались для создания убедительных поддельных личностей.

Хакеры могли выдавать себя за работодателей, инвесторов, руководителей компаний или знакомых потенциальной жертвы.

Реклама

Во время поддельных встреч в Zoom или Microsoft Teams они демонстрировали дипфейки или записи предварительных разговоров, чтобы вызвать доверие собеседника.

Под предлогом устранения технических проблем жертве предлагали установить программное обеспечение, которое на самом деле давало злоумышленникам доступ к компьютеру и учетным данным.

Полученную информацию хакеры использовали для похищения криптовалюты или поиска последующих жертв.

По данным ФБР, подготовка к отдельным атакам могла занять несколько месяцев.

Под угрозой оказались и разработчики программного обеспечения

Помимо криптовалютных компаний, северокорейские хакеры атаковали разработчиков программного обеспечения с открытым кодом.

В частности, с кампанией FaceStealer связывают атаку на популярную библиотеку Axios в марте 2026 года.

Этот программный инструмент имеет около 100 миллионов загрузок еженедельно. В течение нескольких часов его скомпрометированная версия содержала вредоносное программное обеспечение для удаленного доступа к компьютерам.

Непосредственной мишенью хакеров стал разработчик Axios Джейсон Саайман, которому злоумышленники предложили работу от имени придуманной компании.

Для этого они создали правдоподобную корпоративную среду и организовали видеовстречу с фальшивыми участниками.

Удалось ли ФБР окончательно остановить хакеров

Американские стражи порядка предупреждают, что изъятие облачной инфраструктуры не означает окончательного прекращения кампании FaceStealer.

По их оценкам, группировка действует не менее 18 месяцев и может продолжать атаки, используя другие ресурсы.

ФБР призывает работников технологических и криптовалютных компаний быть особенно осторожными при общении с неизвестными работодателями и инвесторами, проверять подлинность онлайн-встреч и не устанавливать программное обеспечение по ссылкам от непроверенных собеседников.

Как хакерам удалось похитить $6,3 млрд из Binance за 20 минут

Напомним, в конце октября криптобиржа Binance испытала масштабную кибератаку, в результате которой злоумышленники похитили цифровые активы на 6,3 млрд дол. всего за 20 минут . После взлома платформа временно приостановила вывод средств.

По оценке аналитической компании TRM Labs, к атаке с высокой вероятностью причастны северокорейские хакеры. Около 3 млрд. дол. украденных активов удалось заморозить, однако еще примерно 2,4 млрд дол. злоумышленники успели переместить за пределы досягаемости эмитентов криптовалют.

Новости партнеров

Новости партнеров