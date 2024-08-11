Хакеры похитили документы из избирательного штаба Трампа: кого подозревают

Представители президентской кампании Дональда Трампа заявили, что некоторые из их внутренних коммуникаций были сломаны, и обвинили в хакерской атаке правительство Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

В штабе Трампа сделали такое заявление вскоре после того, как Politico сообщило, что в июле оно начало получать электронные письма от анонимного источника с документами предвыборной кампании Трампа, включая отчет о "потенциальной уязвимости" его потенциального вице-президента Джей Ди Венса.

"Эти документы были незаконно получены из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, чтобы вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос во всем нашем демократическом процессе", — заявил представитель кампании Трампа Стивен Ченг.

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Поздно вечером в субботу, 10 августа, Трамп написал в своем приложении Truth Social, что Microsoft только что сообщила его команде о том, что Иран сломал один из ее веб-сайтов. Он добавил, что хакерам "удалось получить только общедоступную информацию".

Команда Трампа ссылается на отчет исследователей Microsoft, в котором говорится, что хакеры, связанные с иранским правительством, пытались сломать учетную запись высокопоставленного чиновника во время президентской кампании в США. Хакеры завладели учетной записью бывшего политического советника, а затем использовали ее для нацеливания на чиновника, говорится в отчете. В этом отчете не представлены дополнительные подробности относительно идентификаций целей.

Представитель Microsoft отказался назвать имена причастных должностных лиц или предоставить дополнительные подробности после публикации отчета.

Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке сообщило в электронном письме, что "иранское правительство не намерено или оснований вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах". В ответе Reuters иранская миссия при ООН заверила, что киберпотенциал Ирана является "оборонительным и пропорциональным угрозам, с которыми он сталкивается", и что он не планирует осуществлять кибератаки.

Напомним, ранее власти США получили от источника разведывательную информацию о сговоре Ирана с целью попытки убить Дональда Трампа, что привело к тому, что Секретная служба усилила охрану вокруг бывшего президента.

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