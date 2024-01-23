Хакеры "положили" Интернет-провайдер, которым пользуется администрация Путина и секретные ведомства

Из-за кибератаки значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств России.
В результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в Москве возник масштабный сбой в работе крупного Интернет-провайдера "Акадо-телеком". Он снабжал Интернетом госструктуры РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, компания "Акадо-Телеком" обеспечивает услугами ряд государственных структур страны-агрессорки, в частности администрацию Путина, ФСБ, ФСО, органы местного самоуправления в столице РФ и других регионах, "Сбербанк" и другие объекты.
"21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие Интернета и невозможность связаться со службой поддержки "Акадо". В результате возникших проблем как в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов России, значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора", — говорится в сообщении.
Напомним, что украинские хакеры остановили работу платежных терминалов по России.
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