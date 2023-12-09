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Хакеры разослали опасные письма польским чиновникам от имени Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Хакеры разослали опасные письма польским чиновникам от имени Украины

Фото: Getty Images

Украинские специалисты принимают все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке.

Хакеры разослали опасные электронные письма чиновникам в Польше от имени украинских государственных органов.

Об этом сообщает Госслужба спецсвязи и защиты информации.

В сообщении указывается, что действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружила факт рассылки группой UAC-0050 опасных электронных писем якобы от имени государственных органов Украины.

На электронные почты служащих приходили письма с тематикой, которая касалась "судебных претензий" и "задолженности" и приложений в виде вложенных RAR-архивов, защищенных паролем.

Объектом атаки, кроме пользователей Украины, стали органы государственной власти Польши.

При открытии такого архива и запуске исполняемых файлов компьютер может быть поражен вредоносными программами RemcosRAT или MeduzaStealer.

Кроме того, в Госспецсвязи сообщили, что CERT-UA принимает необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании заявили, что Россия пытается совершать хакерские атаки, направленные на демократические процессы.

Кроме того, ранее информировали, что российская хакерская группа Fancy Bear нацелила кибератаки на европейские правительства, о чем предупредила организация по киберреагированию в ЕС.

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Дата публикации
Просмотры
145
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