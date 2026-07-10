Хакеры слили вероятную переписку Собчак с Ермаком: о чем они говорили

Ксения Собчак. / © Associated Press

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В Сети появились скриншоты и голосовые сообщения по личной переписке российской журналистки Ксении Собчак, среди которых есть диалоги с тогдашним главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом сообщает российское издание «Медуза» со ссылкой на материалы хакерской группировки Black Mirror и проекта «ВЧК-ОГПУ».

Сама Собчак еще 8 июля заявила о взломе своей электронной почты и телеграмм-каналов, однако назвала первые обнародованные фрагменты фейками. Журналисты отмечают, что не могут полностью подтвердить или опровергнуть подлинность этих данных, но публикуют их из-за значительного общественного интереса к механизмам цензуры и власти.

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Согласно слитным данным, Собчак и Андрей Ермак общались в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогдашний руководитель ОПУ называл российскую медиаменеджершу умной и упоминал об общих знакомых. В ответ она описывала проблемы с эвакуацией команды и жаловалась на сложные обстоятельства.

«Ну, пока я выехала из страны с ребенком. Но там мама и мужчина. Редакция переезжает и будет работать здесь. К сожалению счетов и гражданства здесь никаких нет, поэтому решаем. В ближайшие дни закончим переезд редакции, будем что-то решать. Пока что пишем проверенную информацию и стараемся честно выполнять нашу профессиональную обязанность. Но состояние самое тяжелое, если честно. И условия тоже», — отметила Ксения Собчак в сообщении Ермаку.

Из обнародованной хакерами переписки за февраль-март 2022 становится ясно, что в начале большой войны Собчак выезжала в Израиль, где впоследствии, по сообщениям медиа, получила гражданство. В то же время, в нынешних заявлениях она утверждает, что никогда не планировала покидать Россию навсегда.

Кроме контактов с украинским должностным лицом, в слитной базе также обнаружили диалоги Собчак с главным кремлевским цензором Сергеем Новиковым. В этих разговорах россиянка оправдывалась перед представителем Кремля за публикации о дефиците бензина и атаках беспилотников в РФ.

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Напомним, скандальная российская журналистка Ксения Собчак возмутила использованием песни популярной украинской певицы Emi .

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