Хакеры взломали сайт с данными о владельцах недвижимости в Москве и оставили "предупреждение" — фото

Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и слили данные о москвичах, поддерживающих войну в Украине.

Хакеры в ночь на 7 августа сломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Ответственность за это взяли на себя украинские хакеры.

Об этом сообщило издание "Важные истории".

МосгорБТИ содержит информацию о владельцах недвижимости в Москве и Московской области. После атаки на сайте появилось сообщение, что все данные о местах пребывания и собственности российских политиков, военных и сотрудников спецслужб переданы Силам обороны Украины.

Сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ)/Фото: скриншот

В сообщении, появившемся на сайте после взлома, упоминается хакерская организация "sudo rm -RF", объединившая айтишников, работающих "ради мира в Украине".

"Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, передана Силам обороны Украины", — говорится в сообщении от хакеров.

После атаки сайт МосгорБТИ перестал работать, а в самой структуре никак не прокомментировали это событие.

Напомним, в Крыму хакеры взломали российские каналы и предупредили о предстоящем контрнаступлении ВСУ (видео).

Читайте также: