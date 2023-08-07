Хакеры взломали сайт с данными о владельцах недвижимости в Москве и оставили "предупреждение" — фото

Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и слили данные о москвичах, поддерживающих войну в Украине.
Хакеры в ночь на 7 августа сломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Ответственность за это взяли на себя украинские хакеры.
Об этом сообщило издание "Важные истории".
МосгорБТИ содержит информацию о владельцах недвижимости в Москве и Московской области. После атаки на сайте появилось сообщение, что все данные о местах пребывания и собственности российских политиков, военных и сотрудников спецслужб переданы Силам обороны Украины.
В сообщении, появившемся на сайте после взлома, упоминается хакерская организация "sudo rm -RF", объединившая айтишников, работающих "ради мира в Украине".
"Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, передана Силам обороны Украины", — говорится в сообщении от хакеров.
После атаки сайт МосгорБТИ перестал работать, а в самой структуре никак не прокомментировали это событие.
Напомним, в Крыму хакеры взломали российские каналы и предупредили о предстоящем контрнаступлении ВСУ (видео).
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