Хакеры взломали соцсеть Трампа через несколько часов после запуска

Хакеры взломали соцсеть Трампа через несколько часов после запуска

Злоумышленники заявили, что этот взлом был частью их "войны в Интернете против ненависти", а также "способом развлечься".

Будущую соцсеть американского експрезидента Дональда Трампа TRUTH Social, запуск которой он официально анонсировал 20 октября, взломали уже через несколько часов после анонса ее запуска.

Об этом сообщает Insider.

Хакеры, которые заявляют о принадлежности к группе Anonymous, создали фальшивые аккаунты для Трампа и его бывшего помощника Стива Бэннона в сети TRUTH Social. Также были созданы фейковые аккаунты конспиролога Рона Уоткинса и генерального директора Twitter Джека Дорси.

Злоумышленники заявили, что этот взлом был частью их "войны в Интернете против ненависти", а также "способом развлечься".

Напомним

В мае экс-президент США запустил платформу "С рабочего стола Дональда Трампа", позиционируя ее как новое крупное средство массовой информации. Однако всего через месяц блог закрылся.

"С рабочего стола Дональда Трампа", позиционируя ее как новое крупное средство массовой информации. Однако всего через месяц блог закрылся. Как сообщалось, YouTube временно заблокировал аккаунт Трампа 12 января, через шесть дней после штурма Капитолия, в результате которого погибли пять человек. К подобным решениям также прибегли Facebook и Twitter, заявивший, что не восстановит аккаунт Трампа, даже если тот снова будет баллотироваться в президенты.

Трампа 12 января, через шесть дней после штурма Капитолия, в результате которого погибли пять человек. К подобным решениям также прибегли Facebook и Twitter, заявивший, что не восстановит аккаунт Трампа, даже если тот снова будет баллотироваться в президенты. В марте Дональд Трамп и его жена Мелания запустили собственный сайт. Платформа была относительно небольшой на момент запуска и содержала информацию об итогах деятельности Трампа в Белом доме.

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