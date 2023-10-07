ХАМАС атаковал Израиль ракетами: ЦАХАЛ заявил, что "готов к войне" (фото, видео)

После того, как Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа, в стране назвали события войной и объявили призыв солдат запаса.
На Израиль 7 октября обрушился ракетный шквал со стороны боевиков ХАМАС. По меньшей мере, один человек уже погиб, еще несколько десятков уже получили ранения. ЦАХАЛ заявил, что готов к войне.
Об этом пишет The Jerusalem Post, а также CNN и Sky News.
"Хамас совершили серьезную ошибку сегодня утром и начали войну против Государства Израиль. Войска ЦАХАЛа будут воевать против врага в любом месте. Государство Израиль выиграет эту войну", — заявил министр обороны страны Йоав Галант.
Армия обороны Израиля объявила, что "готова к войне" после того, как из Сектора Газа по израильской территории прилетели ракеты, а боевики проникли на территорию Израиля через разные пункты въезда.
"Жители юга и центра страны должны находиться в непосредственной близости от подконтрольных территорий, а находящиеся на периферии Газы должны оставаться в безопасном месте", — подчеркнули в ЦАХАЛе.
В Офисе премьер-министра Израиля сообщили, что Кабмин соберется около 13:00 после развернутой оценки ситуации, которая произошла утром. В настоящее время известно, что в стране уже утвержден призыв солдат запаса.
Галант объявил об "особой ситуации безопасности" в израильском районе в радиусе 0-80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет ЦАХАЛ предоставлять гражданским лицам инструкции по безопасности на ближайших объектах.
"ХАМАС является правящей организацией в секторе Газа, ответственной за это нападение, и она будет нести последствия и ответственность за происходящее", — заявили в ЦАХАЛе.
Война в Израиле: фото и видео с места событий
На видео от очевидцев видно, что боевики Хамаса пытаются добраться до Израиля по морю, используя небольшие лодки. Некоторые оказались слишком оригинальными и использовали дельтапланы.
Israeli ambulance service, @Mdais, report 1 killed в ящике fire and 15 injured.— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023
Footage of rocket impacts: pic.twitter.com/DjumRB6lWc
And footage of Hamas fighters crossing border using paragliders pic.twitter.com/p99GWx7dth— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023
Palestinian Forces являются кроссинг Бордер в Southern Israel, этот является War. pic.twitter.com/tdjS1qnu4F— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023
Breaking: Израильские космы flee southern Israel как Gaza рецидивов борцов вводит в резиденции. pic.twitter.com/ezUFKdTYpC— PALESTINE ONLINE (@OnlinePalEng) Октябрь 7, 2023
Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСом: что известно
Сегодня, 7 октября, боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС, похоже, вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. Палестинская боевая группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за нападение, а его вооруженное крыло заявило, что запустило 5 тысяч ракет за 20 минут.
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