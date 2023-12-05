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ХАМАС атаковал израильскую базу, где, вероятно, хранится ядерное оружие

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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ХАМАС атаковал израильскую базу, где, вероятно, хранится ядерное оружие

Война на Ближнем Востоке / Фото: Associated Press

Пока неизвестно, знали ли боевики ХАМАС во время атаки о том, что может храниться на этом объекте.

Боевики террористической группировки ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября выпустили ракету, попавшую в военную базу, где, вероятно, хранится ядерное оружие.

Об этом пишет издание The New York Times.

В сообщении указывается, что ракета была выпущена по военной базе "Сдот-Миха" в 42 километрах от Иерусалима.

Директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен предположил, что. В этом районе может храниться от 25 до 50 ядерных пусковых установок "Иерихон".

"Эти боеголовки, скорее всего, хранятся в отдельном месте подальше от базы, поэтому они не находились под угрозой во время атаки", — сказал Кристенсен.

Сообщается, что сами ракеты не были повреждены, однако на близлежащей территории загорелся пожар.

Журналисты издания утверждают, что это первый подобный случай и неизвестно, знали ли боевики ХАМАС о том, что может храниться на этом объекте.

Напомним, ранее сообщалось, что Израильская армия начала операцию на юге Сектора Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЦАХАЛ уничтожил здания Минюста и Верховного суда в секторе Газа.

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Дата публикации
Просмотры
405
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