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ХАМАС держит в плену более 100 израильтян: среди них могут быть маленькие дети (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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ХАМАС держит в плену более 100 израильтян: среди них могут быть маленькие дети (видео)

Палестинские боевики / Фото: Associated Press

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, показаны захваченные боевиками ХАМАС израильские дети, помещенные в клетки для животных.

Израиль подтверждает, что более 100 израильтян удерживаются в плену боевиков в Газе.

Об этом сообщает Times of Israel.

Изральское правительство подтвердило, что по меньшей мере 100 израильтян содержатся в секторе Газа, а местные СМИ сообщают, что около 170 человек могут находиться в плену.

В то же время, несмотря на сообщения СМИ о том, что Египет ведет переговоры с ХАМАС от имени Израиля, израильский чиновник сказал The Times of Israel, что правительство "не знает ни о каком таком разговоре и не ведет никаких переговоров".

Другой чиновник сказал, что "сейчас мы боремся с террористами на территории Израиля. Сейчас мы не ведем никаких разговоров о заложниках".

В свою очередь спикер Армии обороны Израиля Дорон Шпильман в комментарии CNN заверил, что Израиль сделает все, чтобы освободить и вернуть заложников, захваченных боевиками.

"У нас есть мужчины, женщины, дети и бабушки, которые сидят в Газе в каком-то подвале", — сказал Шпильман во время интервью в Сдероте, Израиль. "Я могу вам сказать, что мы не остановимся, пока не исчерпаем все возможные средства вернуть их. Мы не оставим никого и сделаем все, чтобы это произошло".

Шпильман сказал, что израильские войска "пытаются уничтожить инфраструктуру ХАМАС как можно эффективнее".

Также в Сети появилось видео, на котором, как утверждается, показаны захваченные боевиками ХАМАС израильские дети, помещенные в клетки для животных.

Мужчина, снимающий это, все громко смеется. Пока подтверждения достоверности этого видео нет. Израильская сторона пока не комментирует это.

Война в Израиле: появилось видео детей, похищенных боевиками ХАМАС

Война в Израиле: появилось видео детей, похищенных боевиками ХАМАС

В то же время российские Z-пропагандисты радостно реагируют на эти ужасающие кадры.

Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

По последним данным, за два дня конфликта погибли уже 600 человек. Также известно о двух тысячах раненых.

ХАМАС захватил несколько десятков заложников в Израиле, среди которых гражданские и военные. Часть из них уже уволена. По словам израильского журналиста, боевики ХАМАС совершают такие же зверства, как российские оккупанты в Украине.

По информации украинского МИД, в Израиле погибли двое украинок, их тела пытаются вернуть на Родину.

Сегодня, 8 октября, впервые за 50 лет Израиль официально объявил о состоянии войны. Также стало известно, что Израиль готовит эвакуацию населения на границе с Ливаном.

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Дата публикации
Просмотры
1802
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