ХАМАС держит в плену более 100 израильтян: среди них могут быть маленькие дети (видео)

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, показаны захваченные боевиками ХАМАС израильские дети, помещенные в клетки для животных.
Израиль подтверждает, что более 100 израильтян удерживаются в плену боевиков в Газе.
Об этом сообщает Times of Israel.
Изральское правительство подтвердило, что по меньшей мере 100 израильтян содержатся в секторе Газа, а местные СМИ сообщают, что около 170 человек могут находиться в плену.
В то же время, несмотря на сообщения СМИ о том, что Египет ведет переговоры с ХАМАС от имени Израиля, израильский чиновник сказал The Times of Israel, что правительство "не знает ни о каком таком разговоре и не ведет никаких переговоров".
Другой чиновник сказал, что "сейчас мы боремся с террористами на территории Израиля. Сейчас мы не ведем никаких разговоров о заложниках".
В свою очередь спикер Армии обороны Израиля Дорон Шпильман в комментарии CNN заверил, что Израиль сделает все, чтобы освободить и вернуть заложников, захваченных боевиками.
"У нас есть мужчины, женщины, дети и бабушки, которые сидят в Газе в каком-то подвале", — сказал Шпильман во время интервью в Сдероте, Израиль. "Я могу вам сказать, что мы не остановимся, пока не исчерпаем все возможные средства вернуть их. Мы не оставим никого и сделаем все, чтобы это произошло".
Шпильман сказал, что израильские войска "пытаются уничтожить инфраструктуру ХАМАС как можно эффективнее".
Также в Сети появилось видео, на котором, как утверждается, показаны захваченные боевиками ХАМАС израильские дети, помещенные в клетки для животных.
Мужчина, снимающий это, все громко смеется. Пока подтверждения достоверности этого видео нет. Израильская сторона пока не комментирует это.
В то же время российские Z-пропагандисты радостно реагируют на эти ужасающие кадры.
Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.
По последним данным, за два дня конфликта погибли уже 600 человек. Также известно о двух тысячах раненых.
ХАМАС захватил несколько десятков заложников в Израиле, среди которых гражданские и военные. Часть из них уже уволена. По словам израильского журналиста, боевики ХАМАС совершают такие же зверства, как российские оккупанты в Украине.
По информации украинского МИД, в Израиле погибли двое украинок, их тела пытаются вернуть на Родину.
Сегодня, 8 октября, впервые за 50 лет Израиль официально объявил о состоянии войны. Также стало известно, что Израиль готовит эвакуацию населения на границе с Ливаном.