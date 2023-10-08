ХАМАС держит в плену более 100 израильтян: среди них могут быть маленькие дети (видео)

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, показаны захваченные боевиками ХАМАС израильские дети, помещенные в клетки для животных.

Израиль подтверждает, что более 100 израильтян удерживаются в плену боевиков в Газе.

Об этом сообщает Times of Israel.

Изральское правительство подтвердило, что по меньшей мере 100 израильтян содержатся в секторе Газа, а местные СМИ сообщают, что около 170 человек могут находиться в плену.

В то же время, несмотря на сообщения СМИ о том, что Египет ведет переговоры с ХАМАС от имени Израиля, израильский чиновник сказал The Times of Israel, что правительство "не знает ни о каком таком разговоре и не ведет никаких переговоров".

Другой чиновник сказал, что "сейчас мы боремся с террористами на территории Израиля. Сейчас мы не ведем никаких разговоров о заложниках".

В свою очередь спикер Армии обороны Израиля Дорон Шпильман в комментарии CNN заверил, что Израиль сделает все, чтобы освободить и вернуть заложников, захваченных боевиками.

"У нас есть мужчины, женщины, дети и бабушки, которые сидят в Газе в каком-то подвале", — сказал Шпильман во время интервью в Сдероте, Израиль. "Я могу вам сказать, что мы не остановимся, пока не исчерпаем все возможные средства вернуть их. Мы не оставим никого и сделаем все, чтобы это произошло".

Шпильман сказал, что израильские войска "пытаются уничтожить инфраструктуру ХАМАС как можно эффективнее".

Также в Сети появилось видео, на котором, как утверждается, показаны захваченные боевиками ХАМАС израильские дети, помещенные в клетки для животных.

Мужчина, снимающий это, все громко смеется. Пока подтверждения достоверности этого видео нет. Израильская сторона пока не комментирует это.