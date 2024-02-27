ХАМАС "нацелился" на Иерусалим на Рамадан: Израиль готовится к возможному новому удару

Израиль готовится к возможному новому взрыву насилия в Иерусалиме, поскольку ХАМАС угрожает эскалацией в ответ на любые ограничения против мусульманских верующих.

Об этом пишет Newsweek.

Израильские официальные лица открыто обсуждали введение конкретных мер безопасности, таких как установление ограничений по возрасту и месту, когда мусульмане, идущие на молитву, собираются в мечети Аль-Акса на Рамадан, который начинается 10 марта.

Эти переговоры вызвали возмущение ХАМАСа и других палестинских группировок, поскольку они пытались изобразить израильское правительство как провокационную сторону в наиболее смертоносной вспышке насилия в продолжающемся десятилетие израильско-палестинском конфликте.

Масло в огонь

"Последние решения Израиля по поводу мечети Аль-Акса во время месяца Рамадан подтверждают то, о чем мы всегда предупреждали", — сказал Newsweek представитель ХАМАС Бассем Наим.

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Он продолжил, что эти меры подливают масла в огонь конфликта и, безусловно, приведут к эскалации противостояния в целом и за пределами сектора Газа. Этот раунд конфликта ведется сопротивлением под названием "Потоп Аль-Акса". Это не ради Газы или Западного берега, а скорее ради Иерусалима и Аль-Аксы.

В свете спора Наим заявил, что "сопротивление обязательно сделает все возможное и везде будет строить планы, чтобы сорвать эти планы" и "палестинцы не позволят экстремистам монополизировать мечеть Аль-Акса и священный город".

Напомним, президент США Джо Байден заявил в понедельник, 26 февраля, что Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения о прекращении огня до следующего понедельника – 4 марта – в ходе переговоров в Катаре.

Тем временем лидер ХАМАСа Яхья Синвар, предположительно организовавший теракты 7 октября, скрывается в лабиринтной сети тоннелей под южной частью Газы. Впрочем, он оцеплен живым щитом из заложников, предназначенных для того, чтобы сдержать операцию по его захвату или убийству.

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