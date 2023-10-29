ХАМАС накопил продукты и боеприпасы на 3-4 месяца войны с Израилем — NYT

Боевики движения ХАМАС накопили значительные запасы горючего и еды, которые содержатся в туннелях.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на арабских и западных чиновников.

"У ХАМАСа есть топливо, но у него другие приоритеты — обеспечить вентиляцию и воздух для своей туннельной системы, чтобы стрелять ракетами, и обеспечивать командование и управление", — заявил подполковник Израиля Джонатан Конрикус.

По данным издания, ХАМАС потратил годы на строительство десятков километров тоннелей, где он накопил практически все необходимое для затяжной борьбы – продукты и топливо. ХАМАС имеет сотни тысяч галлонов топлива для транспортных средств и ракет.

Один галлон – это почти четыре самолета. Это тайники с боеприпасами, взрывчаткой и материалами для их изготовления, запасы пищи, воды и медикаментов.

Высокопоставленный ливанский чиновник заявил, что у ХАМАСа достаточно запасов, чтобы продолжать боевые действия в течение трех-четырех месяцев без пополнения запасов.

ХАМАС мало говорит о своей ситуации со снабжением, но правительство, которым он руководит в Секторе Газы, заявляет, что имеет аварийный запас быстро истощаемого топлива. Однако эти запасы топлива — отдельные от 211–264 тысяч галлонов бензина и дизельного топлива, которые есть в ХАМАС.

Напомним:

Группа ХАМАС напала на Израиль 7 октября, совершив рейд в мирные города и поселения, расположенные на границе с Полосой Газы. Тогда погибли более тысячи гражданских, общее число жертв составляет более 1400, еще более 200 человек стали заложниками. Уже почти три недели боевики ХАМАС совершают ракетные удары по Израилю.

Израиль в ответ наносит авиаудары по объектам группировки ХАМАС в Полосе Газы. Близость их расположения к гражданским объектам делает невозможным избегание жертв среди мирного населения. По данным контролируемых ХАМАС органов власти, жертвами израильских ударов стали тысячи людей в Полосе Газы, но независимого подтверждения данных группировки нет.

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