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ХАМАС освободил новую группу израильских заложников: перемирие могут продлить

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
26
Время на прочтение
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ХАМАС освободил новую группу израильских заложников: перемирие могут продлить

Из плена ХАМАС удалось вернуть еще 11 человек / Фото: Associated Press

11 израильских заложников были освобождены на четвертый день перемирия.

Речь идет об 11 израильских заложниках, освобожденных из плена ХАМАС в четвертый день перемирия в Газе, которое планируется продлить еще на два дня.

Об этом пишет The Times of Israel

Все заложники были похищены из кибуца Нир Оз во время бойни 7 октября.

Родители из всех пяти семей, освобожденных из плена, до сих пор находятся в заложниках в Газе.

Напомним, в рамках 4-дневного перемирия ХАМАС освободил 13 заложников. Они находятся на территории Израиля. А именно, в 7:00 утра 24 декабря вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. Оно длилось 4 дня. Теперь его продлили еще на двое суток.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Срочно! Месяц-два — Израиль покончит с "Хамасом"! Что будет тогда с Украиной?

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Дата публикации
Просмотры
26
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