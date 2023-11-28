ХАМАС освободил новую группу израильских заложников: перемирие могут продлить

11 израильских заложников были освобождены на четвертый день перемирия.

Речь идет об 11 израильских заложниках, освобожденных из плена ХАМАС в четвертый день перемирия в Газе, которое планируется продлить еще на два дня.

Об этом пишет The Times of Israel

Все заложники были похищены из кибуца Нир Оз во время бойни 7 октября.

Родители из всех пяти семей, освобожденных из плена, до сих пор находятся в заложниках в Газе.

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Напомним, в рамках 4-дневного перемирия ХАМАС освободил 13 заложников. Они находятся на территории Израиля. А именно, в 7:00 утра 24 декабря вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. Оно длилось 4 дня. Теперь его продлили еще на двое суток.

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