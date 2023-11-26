ХАМАС освободил одного российского заложника "в знак благодарности Путину"

Палестинские боевики передали заложника с российским гражданством представителям Международного комитета Красного Креста.
В воскресенье, 26 ноября, в палестинской группировке ХАМАС сообщили об освобождении одного российского заложника, которого террористы содержали в секторе Газа. Таким не анонсированным ранее освобождением россиянина палестинцы поблагодарили Путина за поддержку.
Об этом сообщили в заявлении для прессы в Telegram-канале группировки, не уточняя, кто был освобожден и когда именно.
"В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак благодарности за позицию России в поддержку палестинского дела, Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило одного из задержанных с российским гражданством", — говорится в сообщении.
Впоследствии в ХАМАС уточнили, что передали заложника с российским гражданством представителям Международного комитета Красного Креста.
Как сообщают российские пропагандисты со ссылкой на пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову, заложник с российским паспортом был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС.
В пропагандистском агентстве ТАСС добавили, что ранее сообщалось, что в руках боевиков ХАМАС находятся две российские заложницы. Об их судьбе пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что 17 освобожденных ХАМАС заложников пересекли территорию Израиля, среди них 13 граждан Израиля и 4 — Таиланда.
Напомним, 14 октября исламистское движение ХАМАС выразило благодарность президенту России Владимиру Путину за позицию, которую он выразил после нападения боевиков на Израиль.
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