ХАМАС освободил одного российского заложника "в знак благодарности Путину"

В воскресенье, 26 ноября, в палестинской группировке ХАМАС сообщили об освобождении одного российского заложника, которого террористы содержали в секторе Газа. Таким не анонсированным ранее освобождением россиянина палестинцы поблагодарили Путина за поддержку.

Об этом сообщили в заявлении для прессы в Telegram-канале группировки, не уточняя, кто был освобожден и когда именно.

"В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак благодарности за позицию России в поддержку палестинского дела, Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило одного из задержанных с российским гражданством", — говорится в сообщении.

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Впоследствии в ХАМАС уточнили, что передали заложника с российским гражданством представителям Международного комитета Красного Креста.

Как сообщают российские пропагандисты со ссылкой на пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову, заложник с российским паспортом был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС.

В пропагандистском агентстве ТАСС добавили, что ранее сообщалось, что в руках боевиков ХАМАС находятся две российские заложницы. Об их судьбе пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что 17 освобожденных ХАМАС заложников пересекли территорию Израиля, среди них 13 граждан Израиля и 4 — Таиланда.

Напомним, 14 октября исламистское движение ХАМАС выразило благодарность президенту России Владимиру Путину за позицию, которую он выразил после нападения боевиков на Израиль.

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