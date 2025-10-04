Сектор Газы / © Associated Press

Группировка ХАМАС заявила, что не согласна с отдельными положениями мирного плана Дональда Трампа, в частности с созданием «Совета мира» для управления Сектором Газа и требованием полного разоружения.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Реакция ХАМАС на план Трампа, представленный 29 сентября, оказалась противоречивой. Группировка выразила готовность передать управление Газом независимому органу палестинских технократов, но «на основе палестинского национального консенсуса», а не под внешним контролем.

«Мы никогда не согласимся, чтобы кто-нибудь, кто не является палестинцом, контролировал палестинцев», — заявил лидер ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью Al Jazeera.

Он добавил, что бывший премьер Великобритании Тони Блэр является особо нежелательной фигурой из-за его роли во вторжении США в Ирак в 2003 году.

Журналист Al Jazeera Али Хашем объяснил, что ХАМАС опасается, что план Трампа «изолирует Газу от всеобщей палестинской темы» и не предусматривает пути к окончательному воссоединению с Западным берегом в будущем палестинском государстве.

«Они не хотят, чтобы Газа была изолирована от целостной картины», — отметил Хашем.

В публичном ответе ХАМАС не упомянул о требовании разоружения. Марзук уточнил, что группировка готова «начать переговоры по вопросам, связанным с оружием», но не соглашается на это как на предварительное условие.

«Приоритетом является прекращение войны и массовых убийств, и с этой точки зрения мы положительно отреагировали на план Трампа», — заявил Марзук.

Он подчеркнул, что ХАМАС согласен с первыми девятью пунктами плана Трампа.

Относительно размещения международных стабилизационных сил Марзук отметил, что этот вопрос «нуждается в изучении и уточнении».

План Трампа также предусматривает, что в течение 72 часов после заключения соглашения боевики должны освободить всех 20 заложников и передать останки 28 погибших. Израиль должен освободить 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, и 1 700 палестинцев, содержащихся в Газе с 7 октября 2023 года.

Марзук назвал эти термины «теоретическими и нереалистичными». Он добавил, что ХАМАС не знает, где находятся тела всех погибших заложников, и на их поиск может уйти месяцы.

Ранее сообщалось, что группировка ХАМАС согласилась на предложение президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и перейти к переговорам об условиях реализации плана.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что группировка ХАМАС якобы готова к длительному миру и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировку Газы.