"ХАМАС переживет ужасные вещи": Нетаньяху заявил, что изменит Ближний Восток

Премьер Израиля предупредил своих соотечественников, что предстоящая борьба займет много времени.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль изменит регион, когда отомстит за разрушительное нападение ХАМАС и восстановит пострадавшие от атаки общины.

Об этом Нетаньяху сказал, обращаясь к политикам юга страны, передает The Times of Israel.

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"Я знаю, что вы прошли через тяжелые, ужасные вещи. То, из-за чего пройдет ХАМАС, будет тяжелым и ужасным. Мы уже в самом разгаре битвы, и мы только начали", – сказал он.

Премьер предупредил своих соотечественников, что предстоящая борьба займет много времени.

"Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас быть сильными, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", – подытожил Нетаньяху.

Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

По словам израильского журналиста, боевики ХАМАС совершают такие же зверства, как россияне в Украине.

По данным израильских СМИ, число погибших израильтян возросло до 800. По меньшей мере 260 человек были убиты боевиками ХАМАС на концерте, который проходил около границы с Сектором Газа.

По информации украинского МИД, в Израиле погибли двое украинок.

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