ХАМАС показал тела убитых заложников и обвинил Израиль в их гибели: что ответили в ЦАХАЛ

Когда и где были сняты какие-либо сцены на видео с заложниками, установить не удалось.

В понедельник, 15 января, ХАМАС заявил, что двое заложников, захваченных 7 октября, были убиты в результате израильских авиаударов, и опубликовал фотографии, на которых видны их тела, но израильские военные подвергли сомнению это заявление.

Об этом сообщает The New York Times.

Психологическая война?

Контрадмирал Даниэль Хагари, главный пресс-секретарь израильской армии, заявил на прессбрифинге, что по крайней мере один из заложников был убит не израильскими силами. "Это ложь ХАМАСа", — сказал он. Хагари не сообщил о судьбе другого заложника.

"Мы расследуем событие и его обстоятельства, изучаем изображения, распространенные ХАМАСом, а также дополнительную информацию, которая есть в нашем распоряжении", — добавил он.

Заявление о гибели заложников в видео, опубликованном военным крылом ХАМАСа, появилось после того, как 15 января появились два издевательских сообщения от группировки, обещавших новости о судьбе трех заложников — двух, как позже было заявлено, погибших, и третьего, как утверждалось, раненого.

Старший советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху отказался комментировать видео, но израильское правительство осудило такие сообщения как психологическую войну.

Что было на видео?

Видео содержало видеозаписи, очевидно, записанные ранее, где два заложника, которые, как утверждалось, были убиты, 53-летний Йоси Шараби и 38-летний Итай Свирский, говорили, глядя в видеокамеру, а затем показывали видео, на котором, очевидно, были изображены их тела. Оно включало рассказ заложницы, которая, как сообщалось, выжила, 26-летней Ноа Аргамани, которая рассказала о гибели своих товарищей и описала, что сама была ранена.

Не удалось установить, когда и где были сняты какие-либо сцены на видео.

Адмирал Хагари, не подтвердив факт гибели, сказал, что "в последние дни" военные встречались с семьями мужчин "и выразили серьезную обеспокоенность их судьбой исходя из имеющейся у нас информации".

Предыдущее видео, опубликованное 14 января, показывало трех заложников, называвших свои имена и возраст, и заканчивалось подписью: "Завтра мы сообщим вам об их судьбе".

Другое видео, опубликованное ранним утром 15 января, содержало фотографии трех заложников и заканчивалось словами: "Сегодня вечером мы сообщим вам об их судьбе".

The Al-Qassam Brigades запустили двадцать лет видео, показывая три Israeli captives and ending with message в Арабском, Hebrew and English: "Тонне будет ли вы имей их сомнения". pic.twitter.com/EmVTMyoAsA — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) January 15, 2024

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Казалось, что эти видео были созданы для того, чтобы подразнить отчаянно ожидающих новостей о заложниках израильтян и усилить давление на израильское правительство, чтобы заставить его пойти на уступки ради их освобождения. В то же время, видеоролики демонстрировали рычаги влияния, которые ХАМАС может оказывать на израильское общество с помощью заложников.

В третьем видео, в котором сообщалось о двух смертях, Аргамани обращалась в камеру, сидя на белом фоне. Невозможно определить, говорила ли она по заранее подготовленному для нее сценарию; Миа Шем, заложница, освобожденная в конце ноября, заявила, что ХАМАС продиктовал ей, что говорить для видео, опубликованного в октябре.

BREAKING: MAJOR NEW HAMAS VIDEO ABOUT ISRAELI HOSTAGES



“Wait for us .. tomorrow we will tell you their fate.



Your government is lying.” pic.twitter.com/9UC7P6BUdX — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) 14 января 2024

В предыдущих видеороликах, опубликованных ХАМАСом о заложниках, были опущены или обезображены важные детали.

Правозащитники и эксперты по международному праву говорят, что любое видео с заложниками, по определению, сделанное под давлением, может представлять военное преступление.

В последнем из трех видео Аргамани рассказывает, что она находилась в здании вместе с двумя другими, когда в нее попали три ракеты, выпущенные израильским военным самолетом, две из которых взорвались и похоронили их под обломками. Она сказала, что боевики ХАМАС откопали ее и Свирского, но Шараби погиб. Она не сказала, когда произошло нападение.

Женщина сообщила, что через две ночи ее и Свирского перевезли в другое место. По ее словам, по дороге Свирский погиб от израильского удара, а она получила осколочные ранения в голову и тело. Видео заканчивалось кадрами того, что казалось мертвыми телами двух мужчин, лежавших на белых простынях.

Позже адмирал Хагари заявил, что Свирский не был ранен израильскими силами.

«Здание, где их содержали, не было целью, и наши силы не наносили по нему ударов, — сказал он. – Мы не знали, где они находились в реальном времени; мы не наносим удары по местам, где, как мы знаем, могут быть заложники. Оглядываясь назад, мы знаем, что поразили цели вблизи места, где они содержались”.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль планирует взять под контроль границу между Сектором Газа и Египтом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль хочет увеличить оборонный бюджет, при этом одна из целей — обеспечение военного производства.

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