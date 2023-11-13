ХАМАС потерял контроль над Сектором Газа, террористы убегают на юг – министр обороны Израиля

Организация ХАМАС потеряла контроль над Сектором Газа. Террористы убегают на юг.

Об этом заявил Министр обороны Йоав Галант, пишет The Times of Israel.

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По словам министра, нет сил ХАМАСа, способных остановить ЦАХАЛ. Он продвигается к каждой точке.

"Организация ХАМАС потеряла контроль над Сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАСа. У них нет доверия к правительству", — детализировал Галант.

Он подчеркнул, что израильские силы продвигаются по плану и выполняют задачи "точно и смертоносно". Кроме того, в последние дни ЦАХАЛ активизировал действия против тоннелей ХАМАС.

Сетью также распространяется изображение, на котором военные бригады "Голани" ЦАХАЛа находятся внутри здания парламента Газы. Она находилась под контролем ХАМАС с 2007 года.

Ранее речь шла о том, что ХАМАС готовился ко второму массированному нападению на Израиль. Таким образом, боевики планировали вызвать кризис в регионе и разрыв завязей Израиля с арабскими странами.

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