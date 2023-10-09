ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары по Газе

ХАМАС утверждает, что содержит более 100 заложников, в том числе офицеров израильской армии.

ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на израильские удары по Газе.

Об этом заявил представитель ХАМАС Изз ад-Дин аль-Кассам, передает The Times of Israel.

"С этого часа любой обстрел наших людей, находящихся в безопасности своих домов, без предупреждения будет сопровождаться казнью гражданских заложников, которая будет транслироваться на видео и аудио", – заявил он.

ХАМАС утверждает, что содержит более 100 заложников, в том числе офицеров израильской армии.

Как передает Spectator Index, впоследствии в ХАМАСе заявили, что открыты к переговорам о перемирии с Израилем.

В ответ премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "ХАМАС просил войны, и война будет".

Он сказал, что авиаудары по Газе только начинаются и заверил, что то, что "Израиль совершит в ближайшие дни, повлияет на будущие поколения".

Напомним, сегодня, 9 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завил, что Израиль изменит регион, когда отомстит за разрушительное нападение ХАМАСа.

По данным израильских СМИ, число погибших в Израиле возросло до 900 человек. В ЦАХАЛе подтвердили, что боевики ХАМАС убили более 700 израильтян.

По словам израильского журналиста, боевики ХАМАС совершают такие же зверства, как российские оккупанты в Украине.

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