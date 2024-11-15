ХАМАС просит у Трампа помощи в установлении перемирия в Секторе Газа

Палестинское движение призывает администрацию Трампа "оказывать давление" на правительство Израиля, чтобы остановить "агрессию в Газе".

Террористы ХАМАС готовы к перемирию в Секторе Газы и призывают новоизбранного президента США Дональда Трампа "оказывать давление" на Израиль, чтобы он прекратил свои военные операции.

Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил AFP высокопоставленный представитель палестинского исламистского движения.

"ХАМАС готов к перемирию в Секторе Газа, если будет представлено соответствующее предложение и при условии, что [Израиль] его будет уважать", — заявил член Политбюро ХАМАСа Басем Наим, призывая администрацию Трампа "оказать давление" на правительство Израиля, чтобы остановить" агрессию в Газе”.

Также читайте Израиль запугивает палестинцев в секторе Газа мертвым лидером ХАМАСа

"ХАМАС проинформировал посредников, что он поддерживает любое представленное ему предложение, которое приведет к постоянному прекращению огня и выводу войск из Сектора Газа, разрешению возвращения перемещенных лиц, серьезному соглашению по обмену пленными, въезду гуманитарной помощи и реконструкции", — добавил. Наим.

После единственного перемирия, позволившего освободить более 100 заложников в конце ноября 2023 года, переговоры зашли в тупик, после чего Катар объявил о приостановлении своего посредничества между Израилем и ХАМАС.

Согласно данным Министерства здравоохранения правительства ХАМАС, во время наступления Израиля на палестинской территории погибли 43 764 человека, большинство из которых — мирные жители.

Напомним, делегации от ХАМАС и Израиля в Каире не смогли договориться о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками.

Израиль запретил деятельность агентства ООН, которое занималось палестинскими беженцами, на подконтрольных ему территориях

Читайте также: