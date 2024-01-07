ХАМАС пытался собрать в Газе крылатые ракеты с помощью Ирана – ЦАХАЛ (фото)

Израильская армия утверждает, что нашла доказательство того, что ХАМАС разработал управляемые крылатые ракеты под руководством Ирана.

Действующие в городе Газа войска обнаружили то, что, по словам израильских военных, является технологическим оборудованием, включая компоненты, которые использовали террористы ХАМАС для создания точных ракет.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля сообщает, что солдаты бригады Нахаль (пехотная бригада, являющаяся одним из самых боеспособных военных соединений израильской армии – ред.) и спецподразделения недавно совершили рейд на объект ХАМАСа в районе Дарадж и Туфа в городе Газа. тоннеля, ведущего к подземному заводу по производству оружия.

"Солдаты обнаружили компоненты, доказывающие, что террористы из террористической организации ХАМАС научились под руководством Ирана, как работать и создавать высокоточные компоненты и стратегическое оружие", – сообщает ЦАХАЛ.

Военные также поделились фото ракетного двигателя и боеголовки крылатой ракеты, разработанной ХАМАСом.

ХАМАС пытался собрать в Газе крылатые ракеты с помощью Ирана Фото: Israel Defense Forces

Известно, что ХАМАС обладает противотанковыми управляемыми ракетами и небольшими взрывчатыми беспилотниками, которые используются на малых расстояниях, а также самодельными заряженными взрывчаткой автономными подлодками или подводными беспилотниками, но не управляемыми ракетами большой дальности.

Террористическая группировка также имеет зенитные ракеты, не эффективные против израильской авиации.

Однако, как сообщает источник, пока неясно, развертывал ХАМАС свои управляемые ракеты, были ли они только на стадии разработки.

Стало известно, что израильские военные завершили уничтожение "военной структуры" ХАМАС в северной части сектора Газа. Однако угроза со стороны ХАМАС все еще остается, несмотря на то, что на севере Сектора Газа его структура разрушена.

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