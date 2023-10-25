ХАМАС смог скрыть подготовку нападения на Израиль с помощью проводной телефонной связи

Боевики террористической группировки ХАМАС в течение двух лет использовали подземные проводные телефонные линии, чтобы скрыть подготовку нападения на Израиль.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомителей.

Сообщается, что небольшая ячейка боевиков, планировавшая атаку, общалась между собой только посредством проводной связи, проведенной в сети подземных тоннелей.

Источники издания сообщают, что подготовка длилась два года. Все это время боевики не использовали мобильные телефоны или компьютеры для общения.

Поэтому представители разведки Израиля не смогли отследить планы террористов.

ХАМАС скрывал планирование операции с помощью старомодных контрразведывательных мероприятий: проведение личных совещаний по планированию и удержанию от цифровой связи, сигналы которой израильтяне могут отслеживать.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики ХАМАС пытаются затянуть начало наземной операции Израиля в Секторе Газы, отпуская израильских заложников по одному.

Кроме того, мы ранее информировали, что государственный секретарь США Антони Блинкен заявил, что страны ООН должны осудить атаку боевиков ХАМАС на Израиль.

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