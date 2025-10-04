ХАМАС согласился на мирный план Трампа и освободит всех заложников

Боевики ХАМАС / © Associated Press

Группировка ХАМАС согласилась с предложением президента США Дональда Трампа освободить всех израильских заложников и перейти к переговорам об условиях реализации плана.

Об этом сообщает Al Jazeera.

ХАМАС также заявил, что готов передать управление Сектором Газа независимому органу палестинских технократов «на основе палестинского национального консенсуса и при поддержке арабских и исламских стран».

«В этом контексте и с целью прекращения войны и полного вывода войск из сектора движение объявляет о своем согласии на освобождение всех пленных — живых и мертвых — согласно формуле обмена, предложенной президентом Трампом, при условии обеспечения необходимых условий для обмена», — говорится в заявлении группировки.

В ХАМАСе подтвердили готовность «немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения».

Кроме того, организация подчеркнула, что будущее Сектора Газа и Палестины будет определяться «в рамках комплексной палестинской национальной программы, в которой ХАМАС будет участвовать и вносить ответственный вклад».

Ранее сообщалось, что США представили 20-точечный план прекращения войны между Израилем и ХАМАС, предусматривающий немедленное перемирие, освобождение заложников и создание демилитаризованной «Новой Газы» под международным контролем.

Мы ранее информировали, что Трамп анонсировал возможное соглашение о конфликте между Израилем и ХАМАС.